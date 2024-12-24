Матч «Кливленд» – «Юта» начался с 35-минутной задержкой из-за замены кольца

Матч НБА «Кливленд» – «Юта» начался с 35-минутной задержкой.

Стартовый спорный был отложен в результате того, что техники арены Rocket Mortgage FieldHouse пытались выровнять кольцо, на котором разминались баскетболисты «Джаз».

Когда им это не удалось, было принято решение заменить всю конструкцию щита.

«Кэвз» победили со счетом 124:113.

По правилам лиги каждая команда должна держать в запасе как минимум одну конструкцию щита для экстренных ситуаций.