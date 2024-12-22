  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джордан Кларксон (35 тыс. долларов) Рон Холланд (25) и Пол Рид (15) были оштрафованы за стычку в матче «Юта» – «Детройт»
0

Джордан Кларксон (35 тыс. долларов) Рон Холланд (25) и Пол Рид (15) были оштрафованы за стычку в матче «Юта» – «Детройт»

НБА выписала штрафы за инцидент в матче «Джаз» против «Пистонс».

Несколько игроков команд поучаствовали в стычке в 3-й четверти.

Штрафы заплатят защитник «Юты» Джордан Кларксон (35 тысяч долларов) и игроки «Детройта» форвард Рон Холланд (25 тысяч) и центровой Пол Рид (15 тысяч).

Кларксон получил самый большой штраф из-за того, что швырнул головную повязку на трибуны после удаления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoРон Холланд
logoДетройт
logoЮта
происшествия
logoПол Рид
logoДжордан Кларксон
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (30 очков и 10 блок-шотов) и установил несколько рекордов в матче с «Портлендом»
8 минут назадВидео
НБА. 30 очков и 10 передач Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту», «Даллас» победил «Клипперс» и другие результаты
11024 минуты назад
Джимми Батлер пропустил матч с «Орландо» из-за болезни
29 минут назад
Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»
51 минуту назадВидео
У Виктора Лахина 13 очков, 9 подборов и 6 передач в победном матче против Уэйк Фореста
вчера, 22:19
«Оклахома» проявляет интерес к Кэму Джонсону
1вчера, 20:52
Дочь Леброна Джеймса играет в волейбольной команде под 6-м номером
5вчера, 20:39Фото
«Смешно». Дочь Денниса Родмана не приняла извинения отца
19вчера, 20:25
Билл Симмонс об обмене Джимми Батлера: «Это скоро произойдет»
6вчера, 19:35
Чарльз Баркли: «Выслушаю предложения ESPN, NBC и Amazon, прежде чем подпишу контракт»
2вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бреоган» победил «Жирону», «Тенерифе» был сильнее «Мурсии»
вчера, 22:22
Чемпионат Франции. «Нантер» проиграл «Шоле», «Монако» в гостях одолел «Лимож» и другие результаты
вчера, 21:33
Чемпионат Италии. «Триест» встретится с «Кремоной»
вчера, 11:38
Чемпионат Греции. «Кардицас» уступил ПАОКу, 25 очков Кузминскаса помогли АЕКу выиграть у «Лавриона»
вчера, 20:56
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Петким Спор», 27 очков Каммингса помогли «Галатасараю» победить «Дарушафаку»
вчера, 20:55
Адриатическая лига. «Игокеа» выиграла у ФМП, «Цедевита Олимпия» была сильнее «Студентски центара»
вчера, 20:09
Сергей Вознюк — основной кандидат на пост главного тренера курского «Динамо»
вчера, 19:58
Джален Рейнольдс – второй иностранец в истории Лиги ВТБ, набравший 2 000 очков
вчера, 17:56
Рэйджон Такер вернется в «Венецию»
вчера, 17:13
Евгений Богачев: «Очень мрачно начался этот день, но команда вечером вылетает из Москвы в Казань»
вчера, 16:31
Рекомендуем