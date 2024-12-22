Джордан Кларксон (35 тыс. долларов) Рон Холланд (25) и Пол Рид (15) были оштрафованы за стычку в матче «Юта» – «Детройт»
НБА выписала штрафы за инцидент в матче «Джаз» против «Пистонс».
Несколько игроков команд поучаствовали в стычке в 3-й четверти.
Штрафы заплатят защитник «Юты» Джордан Кларксон (35 тысяч долларов) и игроки «Детройта» форвард Рон Холланд (25 тысяч) и центровой Пол Рид (15 тысяч).
Кларксон получил самый большой штраф из-за того, что швырнул головную повязку на трибуны после удаления.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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