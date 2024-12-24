Джамал Мозли: «На мой взгляд, Мо Вагнер боролся за награду лучшему «шестому»
Джамал Мозли прокомментировал травму Мо Вагнера.
Запасной центровой «Орландо» выбыл на весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.
«Это меня сильно расстроило. Я смотрел на все это в слезах, потому что видел, сколько труда он вкладывает в свою игру и как великолепно он выступал.
На мой взгляд, он боролся за награду лучшему «шестому», – заключил главный тренер «Мэджик».
Вагнер набирал лучшие в карьере 12,9 очка и 4,9 подбора за 18,8 минуты в среднем в текущем розыгрыше, реализуя 56,2% бросков с игры и 36% из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Орландо»
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