Сабрина Ионеску стала последней участницей лиги Unrivaled
Женская лига 3х3 Unrivaled стартует 17 января.
Последней 36-й участницей турнира стала Сабрина Ионеску из «Нью-Йорка». Чемпионка последнего розыгрыша WNBA присоединилась к другим известным баскетболисткам которые проведут первый сезон за 9 недель.
В лиге не сыграют MVP последнего чемпионата Эйжа Уилсон («Лас-Вегас») и лучший новичок Кейтлин Кларк («Индиана»). Обе баскетболистки получили приглашения, но решили пропустить турнир.
Лига организована Нафисой Коллиер («Миннесота») и Брианной Стюарт («Нью-Йорк»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SB Nation
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