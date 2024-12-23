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Сабрина Ионеску стала последней участницей лиги Unrivaled

Женская лига 3х3 Unrivaled стартует 17 января.

Последней 36-й участницей турнира стала Сабрина Ионеску из «Нью-Йорка». Чемпионка последнего розыгрыша WNBA присоединилась к другим известным баскетболисткам которые проведут первый сезон за 9 недель.

В лиге не сыграют MVP последнего чемпионата Эйжа Уилсон («Лас-Вегас») и лучший новичок Кейтлин Кларк («Индиана»). Обе баскетболистки получили приглашения, но решили пропустить турнир.

Лига организована Нафисой Коллиер («Миннесота») и Брианной Стюарт («Нью-Йорк»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SB Nation
logoКейтлин Кларк
logoБрианна Стюарт
logoСабрина Ионеску
logoНафиса Коллиер
Лас-Вегас жен
Нью-Йорк жен
Индиана жен
logoЭйжа Уилсон
logoженская НБА
Миннесота жен
Баскетбол 3х3
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