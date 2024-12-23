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Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Задар», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Черногорский «Морнар Бар» примет хорватский «Задар». В дерби принципиальных соперников «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 11-1,  Црвена Звезда Сербия – 10-2, Будучность Черногория – 10-2, Дубай ОАЭ – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-4, ФМП Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-6, Спартак Суботица Сербия – 6-5, Мега Сербия – 6-6, Сплит Хорватия – 5-8, Задар Хорватия – 4-7, КРКА Словения – 4-9, Студентски центар Черногория – 4-9, Борац Чачак Сербия – 3-8, Цибона Хорватия – 2-11, Морнар Бар Черногория – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЦрвена Звезда
logoЗадар
logoАдриатическая лига
logoПартизан
logoМорнар Бар
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