«Смешно». Дочь Денниса Родмана не приняла извинения отца
Футболистка Тринити Родман не приняла извинения отца.
«Смешно. Один только ответ. И внимание. Вытираю им руки. С меня хватит. Спасибо», – отреагировала она на пост легендарного баскетболиста Денниса Родмана в соцсети.
Ранее Тринити во время записи подкаста Call Her Daddy Тринити назвала своего отца «алкоголиком» и обвинила в том, что экс-баскетболист отсутствовал большую часть ее жизни. «Он не папа. Может быть, по крови, но не более того», – написала она.
После ее интервью Родман опубликовал пост с извинениями. «Извините, я не был тем отцом, которым вы хотели меня видеть, но в любом случае я все равно пытался, все еще пытаюсь и никогда не перестану», – писал 5-кратный чемпион НБА.
Тринити Родман выступает за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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