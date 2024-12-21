«Смешно». Дочь Денниса Родмана не приняла извинения отца

Футболистка Тринити Родман не приняла извинения отца.

«Смешно. Один только ответ. И внимание. Вытираю им руки. С меня хватит. Спасибо», – отреагировала она на пост легендарного баскетболиста Денниса Родмана в соцсети.

Ранее Тринити во время записи подкаста Call Her Daddy Тринити назвала своего отца «алкоголиком» и обвинила в том, что экс-баскетболист отсутствовал большую часть ее жизни. «Он не папа. Может быть, по крови, но не более того», – написала она.

После ее интервью Родман опубликовал пост с извинениями. «Извините, я не был тем отцом, которым вы хотели меня видеть, но в любом случае я все равно пытался, все еще пытаюсь и никогда не перестану», – писал 5-кратный чемпион НБА .

Тринити Родман выступает за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США.