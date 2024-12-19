Джо Маззулла: «Почему в баскетболе высокая результативность является проблемой?»
Маззулла подверг сомнению критику болельщиков НБА за высокую результативность.
Репортер спросил главного тренера «Бостона» Джо Маззуллу о болельщиках НБА и их критике в адрес лиги за высокую результативность и большое количество трехочковых.
«Интересная точка зрения. Потому что в НФЛ никто не говорит: «Я хочу, чтобы команды набирали меньше очков».
Результативность растет и в других видах спорта. Возникает вопрос – почему в баскетболе высокая результативность является проблемой? Кто-то хочет, чтобы в НФЛ было меньше тачдаунов?», – сказал Маззулла.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем