Джо Маззулла: «Почему в баскетболе высокая результативность является проблемой?»

Маззулла подверг сомнению критику болельщиков НБА за высокую результативность.

Репортер спросил главного тренера «Бостона » Джо Маззуллу о болельщиках НБА и их критике в адрес лиги за высокую результативность и большое количество трехочковых.

«Интересная точка зрения. Потому что в НФЛ никто не говорит: «Я хочу, чтобы команды набирали меньше очков».

Результативность растет и в других видах спорта. Возникает вопрос – почему в баскетболе высокая результативность является проблемой? Кто-то хочет, чтобы в НФЛ было меньше тачдаунов?», – сказал Маззулла.