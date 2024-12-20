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Джейлен Уэллс об опеке Стефа Карри: «Мои тренеры говорили мне, что я не могу обороняться, пошлю им скриншот»

Джейлен Уэллс был одним из основных опекунов Стефа Карри в победном матче.

«Мемфис» разгромил «Уорриорз» со счетом 144:93. Карри набрал всего 2 очка со штрафных бросков.

«Мои тренеры в Вашингтон Стэйт часто говорили, что я не могу играть в защите. Обязательно пошлю им скриншот.

Старался не давать ему мяч. Он усыпляет твою бдительность и потом вдруг резко включается. Так что я старался не расслабляться и держаться в низкой стойке, так как я значительно выше», – заявил форвард «Гриззлис» после матча.

Уэллс был выбран 39-м на драфте-2024 НБА и идет 4-м в рейтинге новичков сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Джейлена Уэллса, соцсети репортера Эйвери Брэкстона
logoНБА
logoГолден Стэйт
Джейлен Уэллс
logoМемфис
logoСтефен Карри
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