Джейлен Уэллс об опеке Стефа Карри: «Мои тренеры говорили мне, что я не могу обороняться, пошлю им скриншот»
Джейлен Уэллс был одним из основных опекунов Стефа Карри в победном матче.
«Мемфис» разгромил «Уорриорз» со счетом 144:93. Карри набрал всего 2 очка со штрафных бросков.
«Мои тренеры в Вашингтон Стэйт часто говорили, что я не могу играть в защите. Обязательно пошлю им скриншот.
Старался не давать ему мяч. Он усыпляет твою бдительность и потом вдруг резко включается. Так что я старался не расслабляться и держаться в низкой стойке, так как я значительно выше», – заявил форвард «Гриззлис» после матча.
Уэллс был выбран 39-м на драфте-2024 НБА и идет 4-м в рейтинге новичков сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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