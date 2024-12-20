Джарен Джексон об отсутствии насмешек со стороны «Мемфиса» в адрес «Уорриорз»: «Возможно, мы стали старше»
Игроки «Мемфиса» не стали использовать крупную победу для издевательств.
Журналисты поинтересовались умеренной реакцией баскетболистов после матча.
«Может быть, это приходит с возрастом. Мы стали старше, начали понимать, какое количество игр еще будет. Давно уже играем вместе. Не могу четко это объяснить, но мы, видимо, повзрослели.
С нами связано много сюжетных линий и мифов из-за нашей соревновательности и энергичности. Но я думаю, что это хорошо для спорта и лиги.
Рад, что такой матч случился, и что он прошел на нашей арене перед нашими фанатами», – заключил форвард «Гриззлис» Джарен Джексон.
«Мемфис» одержал крупную победу над «Голден Стэйт» со счетом 144:93.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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