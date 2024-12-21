Чемпионат Италии. «Триест» встретится с «Кремоной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Триест» дома встретится с «Кремоной». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 10-1, Трапани Шарк – 9-2, Брешия – 9-2, Виртус – 8-3, Реджо-Эмилия – 8-3, Милан – 6-5, Дертона – 6-5, Триест – 6-5, Тревизо – 6-5, Динамо Сассари – 4-7, Венеция – 4-7, Скафати – 4-7, Пистоя – 3-8, Варезе – 3-8, Ваноли Кремона – 2-9, Наполи – 0-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.