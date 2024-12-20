В НБА ждут от «Кливленда» обмена двух игроков на одного для расчистки состава

«Кливленд» может столкнуться с проблемой избыточного состава.

После восстановления Макса Струса и выздоровления Айзека Окоро у команды будет переизбыток игроков, требующих игрового времени.

По информации инсайдера Криса Федора, в НБА ждут от «Кливленда » обмена двух игроков на одного.

«Глубина состава «Кавальерс» стала важной деталью лучшего в лиге старта 23-4. Команде было проще справляться с травмами игроков в первой четверти сезона.

Но, если можно так выразиться, это станет проблемой в ближайшем будущем. Сложной ситуацией без простого решения. Обмен 2 на 1 перед дедлайном поможет расчистить ротацию и, возможно, улучшить налоговую ситуацию», – написал репортер.