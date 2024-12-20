Тимоти Шаламе о следующем «байопике»: «Как насчет Эрни Джонсона из Inside the NBA?»
Тимоти Шаламе хочет сыграть Эрни Джонсона.
Во время интервью, посвященного участию в биографическом фильме о Бобе Дилане, известный актер, звезда последней версии «Дюны», ответил на вопрос о следующем потенциальном проекте в жанре «байопик».
«Как насчет Эрни Джонсона из шоу Inside the NBA?
Хотя я не знаю, у него уже может быть свой список, в который я не попадаю», – поразмыслил актер.
«Все, эта идея уже в воздухе», – посмеялись ведущие.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, SiriusXM
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