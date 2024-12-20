Тимоти Шаламе о следующем «байопике»: «Как насчет Эрни Джонсона из Inside the NBA?»

Тимоти Шаламе хочет сыграть Эрни Джонсона.

Во время интервью, посвященного участию в биографическом фильме о Бобе Дилане, известный актер, звезда последней версии «Дюны», ответил на вопрос о следующем потенциальном проекте в жанре «байопик».

«Как насчет Эрни Джонсона из шоу Inside the NBA?

Хотя я не знаю, у него уже может быть свой список, в который я не попадаю», – поразмыслил актер.

«Все, эта идея уже в воздухе», – посмеялись ведущие.