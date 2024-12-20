Репортер Кит Смит: «Каждый день слышу, что НБА скучная, и игрокам плевать на матчи. Если бы на ТВ так говорили о сериалах, я бы тоже не стал их смотреть»

Репортер Spotrac высказался по поводу падения рейтингов НБА.

«За вычетом очень редких случаев НБА показывает отличные матчи каждый вечер.

В то же время я постоянно слышу, что игра – отстой, скучная, что игрокам плевать и они мягкие.

Крупнейшие партнеры лиги постоянно поливают ее продукт дерьмом, и это куда большая проблема, чем изменения в игре.

Если бы я собирался посмотреть сериал на ТВ, и там были бы ведущие, которые заявляли, что сериал полный отстой, ужасен, и в их время они были гораздо лучше, я бы тоже не стал смотреть этот сериал.

Именно это происходит с НБА», – заключил Кит Смит.