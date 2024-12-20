Репортер Кит Смит: «Каждый день слышу, что НБА скучная, и игрокам плевать на матчи. Если бы на ТВ так говорили о сериалах, я бы тоже не стал их смотреть»
Репортер Spotrac высказался по поводу падения рейтингов НБА.
«За вычетом очень редких случаев НБА показывает отличные матчи каждый вечер.
В то же время я постоянно слышу, что игра – отстой, скучная, что игрокам плевать и они мягкие.
Крупнейшие партнеры лиги постоянно поливают ее продукт дерьмом, и это куда большая проблема, чем изменения в игре.
Если бы я собирался посмотреть сериал на ТВ, и там были бы ведущие, которые заявляли, что сериал полный отстой, ужасен, и в их время они были гораздо лучше, я бы тоже не стал смотреть этот сериал.
Именно это происходит с НБА», – заключил Кит Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
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