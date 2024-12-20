«Даллас» готов использовать свой драфт-пик первого раунда 2025 года в обмене в это трансферное окно (Эван Сайдери)

«Мэверикс» ведут активную работу на рынке обменов.

По информации репортера Эвана Сайдери, клуб продемонстрировал готовность расстаться со своим драфт-пиком 2025 года в потенциальной сделке в это трансферное окно. Команде нужен игрок, который сможет оказать активное влияние на результат.