Джимми Батлер о Пелле Ларссоне: «Напоминает меня в молодости. Но значительно лучше бросает»

Джимми Батлер высоко оценивает новичка «Хит».

23 летний защитник (196 см) из Швеции набирает 5,9 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за 15,7 минуты в среднем в матчах сезона. Ларссон был выбран 44-м на драфте-2024 НБА.

«Он делает все. Может бросать, вести мяч, заканчивать атаки, защищаться. Когда он войдет в темп, он будет чувствовать себя все более комфортно и станет лучше. Эрику Споэльстре скоро тяжело будет убирать его с площадки.

Мне нравится, что я всегда вижу его в зале очень рано, и уходит он поздно. Честно говоря, он напоминает меня в молодости. Только, наверное, бросает значительно лучше», – признался форвард «Майами ».