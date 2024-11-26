0

Джимми Батлер о Пелле Ларссоне: «Напоминает меня в молодости. Но значительно лучше бросает»

Джимми Батлер высоко оценивает новичка «Хит».

23 летний защитник (196 см) из Швеции набирает 5,9 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за 15,7 минуты в среднем в матчах сезона. Ларссон был выбран 44-м на драфте-2024 НБА.

«Он делает все. Может бросать, вести мяч, заканчивать атаки, защищаться. Когда он войдет в темп, он будет чувствовать себя все более комфортно и станет лучше. Эрику Споэльстре скоро тяжело будет убирать его с площадки.

Мне нравится, что я всегда вижу его в зале очень рано, и уходит он поздно. Честно говоря, он напоминает меня в молодости. Только, наверное, бросает значительно лучше», – признался форвард «Майами».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джимми Батлера, Youtube «Майами»
logoЭрик Споэльстра
logoДжимми Батлер
Пелле Ларссон
logoМайами
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Мне нужно чаще атаковать»
1сегодня, 17:30
Джимми Батлер: «Не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу»
12сегодня, 15:15
«Это самые опытные парни в программе. Понимают наши принципы». Эрик Споэльстра оценил стартовую пятерку «Хит»
122 ноября, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
1150 минут назад
Евробаскет-2025. 33+11 Османа принесли Турции победу над Венгрией, Испания обыграла Словакию и другие результаты
2сегодня, 21:30
Джа Морэнт сыграет с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей
сегодня, 20:30
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил вернутся в состав «Финикса» в матче Кубка НБА против «Лейкерс»
1сегодня, 20:20
Джей Джей Редик о поражении от «Денвера»: «Если игроки не борются, я ничего не могу сделать»
5сегодня, 19:59
Деджонте Мюррэй намерен вернуться в состав «Пеликанс» в среду в матче против «Торонто»
2сегодня, 19:30
Фред Ванвлит оштрафован на 50 тысяч долларов за конфликт с судьями
6сегодня, 18:59
Никола Йокич – MVP, Кенни Эткинсон – лучший тренер. Инсайдеры ESPN выбрали ранних фаворитов на награды
5сегодня, 18:30
Яннис Адетокумбо, Энтони Дэвис и Франц Вагнер – в тройке фаворитов на награду MVP Кубка НБА
сегодня, 18:14
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернул первую строчку после победы над идущим вторым «Кливлендом»
6сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Харрисон Барнс и Яннис Адетокумбо стали игроками недели в своих конференциях НБА
6сегодня, 20:40Фото
Фил Бут перешел из итальянской «Кремоны» во французский «Дижон»
сегодня, 19:42Фото
Джексон Хэйс может выйти на площадку в матче с «Финиксом»
сегодня, 19:10
Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян: «Кто будет играть за «Астану» через 5-10 лет?»
3сегодня, 18:44
Карл-Энтони Таунс может пропустить встречу с «Денвером» из-за ушиба икроножной мышцы
сегодня, 15:30
Американский центровой Дэвид Маккормак перешел из «Милана» в «Альбу»
сегодня, 14:42Фото
Зоран Лукич: «Хочу отдельно поблагодарить двух ребят – Александра Ганькевича и Антона Астапковича»
сегодня, 13:15
Егор Демин о переезде в США: «Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону»
сегодня, 12:23
Тимоте Луваву-Кабарро получил травму икроножной мышцы. Дата возвращения пока неизвестна
сегодня, 11:10
Наджи Маршалл о поражении в матче с «Хит»: «Нам очень не хватает Дончича. Ультра-суперзвезда»
1сегодня, 10:04