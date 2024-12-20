Артем Забелин останется в Израиле и продолжит карьеру в клубе «Элицур Шомрон»
Артем Забелин продолжает выступление в Израиле.
36-летний российский центровой (215 см) перебрался в израильский чемпионат в прошлом сезоне и выступал за «Хапоэль Эйлат», набирая 5,7 очка и 3,9 подбора за 15,3 минуты в среднем.
Клуб выбыл из высшего дивизиона чемпионата, заняв последнее место.
Забелин продолжит карьеру в команде 2-го дивизиона «Элицур Шомрон».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Артема Комарова
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