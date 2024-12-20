0

Артем Забелин останется в Израиле и продолжит карьеру в клубе «Элицур Шомрон»

Артем Забелин продолжает выступление в Израиле.

36-летний российский центровой (215 см) перебрался в израильский чемпионат в прошлом сезоне и выступал за «Хапоэль Эйлат», набирая 5,7 очка и 3,9 подбора за 15,3 минуты в среднем.

Клуб выбыл из высшего дивизиона чемпионата, заняв последнее место.

Забелин продолжит карьеру в команде 2-го дивизиона «Элицур Шомрон».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Артема Комарова
logoчемпионат Израиля
переходы
logoАртем Забелин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Мотли вернулся в расположение «Хапоэля Тель-Авив»
28 ноября, 17:27
«Нет ничего лучше, чем вернуться домой». Ям Мадар перешел из «Баварии» в «Хапоэль Тель-Авив»
28 ноября, 10:45Фото
Тайлер Бей покинет «Хапоэль Хайфу» после падения ракеты возле дома
24 ноября, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
Матиас Лессор успешно перенес операцию на ноге после перелома малоберцовой кости
20 минут назад
11 представителей прессы изменили свой голос в пользу Янниса Адетокумбо после финала Кубка НБА в голосовании ESPN
57 минут назад
Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – в Топ-3 претендентов на MVP по результатам предварительного опроса ESPN
6сегодня, 13:45
Бронни Джеймс набрал 16 очков и 5 передач в первом матче Winter Showcase G-лиги
сегодня, 13:15Видео
Кармело Энтони может стать комментатором и студийным экспертом НБА. Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon
8сегодня, 12:10
Мэджик Джонсон о падении рейтингов НБА: «Игроки должны ненавидеть друг друга»
21сегодня, 11:40
Энтони Эдвардс об игре «Вулвз»: «У нас творится какая-то ерунда в атаке. У команды нет идентичности»
5сегодня, 10:33
Евролига. «Жальгирис» – «Виллербан», «Милан» встретится с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 10:27
Леброн Джеймс набрал 10-тысячное очко в форме «Лейкерс»
10сегодня, 10:11
Леброн Джеймс о рекорде по минутам в НБА: «Парни в команде говорят, что я чертовски стар»
3сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Нанн набрал 26 очков и установил рекорды карьеры по передачам (9) и перехватам (4) в игре против «Басконии»
26 минут назад
Владислав Коновалов займет пост главного тренера «Самары»
сегодня, 13:30
Джа Морэнт о разгроме «Уорриорз»: «Кайфовал на площадке. На скамейке было еще веселее»
2сегодня, 11:17
Чемпионат Франции. «Дижон» – «Страсбур»
сегодня, 11:12
Еврокубок. «Валенсия» против «Литкабелиса»
сегодня, 11:10
«Реал» рассматривает варианты усиления среди игроков НБА. В списке интересов испанского клуба Деннис Смит
сегодня, 10:59
«Пеньяроль» провел акцию на домашней игре. Болельщики забросали площадку мягкими игрушками, которые достанутся детям
1сегодня, 09:34Видео
Адриатическая лига. «Сплит» – «Дубай», «Мега» примет «Цибону»
сегодня, 08:15
Ник Клэкстон был удален за то, что бросил мяч на трибуну
1сегодня, 06:48Видео
«И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар». Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом после его возвращения в баскетбол
1сегодня, 04:22
Рекомендуем