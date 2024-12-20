Артем Забелин останется в Израиле и продолжит карьеру в клубе «Элицур Шомрон»

Артем Забелин продолжает выступление в Израиле.

36-летний российский центровой (215 см) перебрался в израильский чемпионат в прошлом сезоне и выступал за «Хапоэль Эйлат», набирая 5,7 очка и 3,9 подбора за 15,3 минуты в среднем.

Клуб выбыл из высшего дивизиона чемпионата, заняв последнее место.

Забелин продолжит карьеру в команде 2-го дивизиона «Элицур Шомрон».