«Реал» интересуется Патриком Беверли

Патрик Беверли размышляет об уходе из «Хапоэля».

Защитник признался , что всерьез подумывает уехать из Израиля.

На фоне неопределенности в карьере баскетболиста его услугами, по информации инсайдера Маттео Андреани, заинтересовался испанский «Реал».

Беверли набирает 11,9 очка, 4,9 подбора, 5,1 передачи и 1,8 перехвата в среднем в Еврокубке в этом сезоне.