«Реал» интересуется Патриком Беверли
Патрик Беверли размышляет об уходе из «Хапоэля».
Защитник признался, что всерьез подумывает уехать из Израиля.
На фоне неопределенности в карьере баскетболиста его услугами, по информации инсайдера Маттео Андреани, заинтересовался испанский «Реал».
Беверли набирает 11,9 очка, 4,9 подбора, 5,1 передачи и 1,8 перехвата в среднем в Еврокубке в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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