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«Реал» интересуется Патриком Беверли

Патрик Беверли размышляет об уходе из «Хапоэля».

Защитник признался, что всерьез подумывает уехать из Израиля.

На фоне неопределенности в карьере баскетболиста его услугами, по информации инсайдера Маттео Андреани, заинтересовался испанский «Реал».

Беверли набирает 11,9 очка, 4,9 подбора, 5,1 передачи и 1,8 перехвата в среднем в Еврокубке в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoХапоэль Тель-Авив
возможные переходы
logoПатрик Беверли
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
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