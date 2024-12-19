Рик Уэлтс сменит Синтию Маршалл на посту руководителя «Мэверикс»
Рик Уэлтс станет во главе деловых операций «Далласа».
Бывший президент «Голден Стэйт» (2011-2021) сменит Синтию Маршалл на посту руководителя «Мэверикс». Формальная передача должности состоится после 31 декабря.
Уэлтс будет заниматься деловой частью деятельности клуба, не вмешиваясь в работу Нико Харрисона. Оба менеджера будут отвечать перед управляющим командой владельцем Патриком Дюмонтом.
Рик Уэлтс стал членом Зала славы баскетбола имени Нейсмита в 2018 году в качестве менеджера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
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