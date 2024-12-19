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Пол Рид подписал гарантированный контракт с «Детройтом» на 1 год и 1,5 миллиона долларов

«Пистонс» подписали центрового Пола Рида.

Баскетболист (25 лет, 206 см) заключил с клубом однолетнее гарантированное соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона долларов.

Рид набирает 4,9 очка и 1,9 подбора за 10,5 минуты в матчах этого регулярного сезона.

У клуба остается 14 миллионов долларов под потолком зарплат на укрепление состава.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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