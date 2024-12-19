Яннис Адетокумбо: «Я волк в овечьей шкуре»

Яннис Адетокумбо прокомментировал изображение волка на подошве своих кроссовок.

«Я волк в овечьей шкуре. Не кажусь волком в обычной жизни. Я весьма приземлен, со мной легко общаться. Но когда выхожу на площадку, становлюсь совершенно другим. Смертельным и агрессивным. Становлюсь волком», – заключил форвард «Милуоки».