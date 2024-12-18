Дэмиан Лиллард подписал пожизненное продление контракта с Adidas

Дэмиан Лиллард и Adidas заключили пожизненный контракт.

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард согласился на пожизненное продление контракта с компанией Adidas, сообщает ESPN.com.

Поскольку контракт Лилларда с Adidas истек в межсезонье, его представитель Аарон Гудвин из Goodwin Sports Management вел переговоры о новом соглашении с представителями компании.

Лиллард стал четвертым действующим игроком НБА с пожизненным спонсорским контрактом, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту (Nike) и Стефену Карри (Under Armour/Curry Brand).

Вчера Лиллард помог «Милуоки » выиграть Кубок НБА. В нынешнем сезоне Лиллард набирает за «Бакс» 25,7 очка, 7,5 передачи, 4,5 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.