Дэмиан Лиллард подписал пожизненное продление контракта с Adidas
Дэмиан Лиллард и Adidas заключили пожизненный контракт.
Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард согласился на пожизненное продление контракта с компанией Adidas, сообщает ESPN.com.
Поскольку контракт Лилларда с Adidas истек в межсезонье, его представитель Аарон Гудвин из Goodwin Sports Management вел переговоры о новом соглашении с представителями компании.
Лиллард стал четвертым действующим игроком НБА с пожизненным спонсорским контрактом, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту (Nike) и Стефену Карри (Under Armour/Curry Brand).
Вчера Лиллард помог «Милуоки» выиграть Кубок НБА. В нынешнем сезоне Лиллард набирает за «Бакс» 25,7 очка, 7,5 передачи, 4,5 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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