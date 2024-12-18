Яннис Адетокумбо готов в будущем сыграть в Европе: «Если бы местный клуб предложил мне деньги НБА, уже играл бы здесь»

Яннис Адетокумбо заявил о желании перебраться в Европу в конце карьеры.

Греческий форвард «Бакс» сказал об этом после победы в Кубке НБА.

«После олимпийской квалификации мы вместе с Танасисом смотрели нарезку лучших моментов греческой сборной. Я сказал ему: «Приятель, мне нравится играть в Европе. Как думаешь, смог бы я играть здесь через 5-7 лет?» Да, я действительно это сказал. В НБА мне постоянно прилетает – во всех 82 матчах подряд. В Европе я эффективнее.

Матчи короче, больше стратегии, мяч не всегда в моих руках, я больше играю без него, больше открываний под кольцо. Плюс у меня здесь были такие потрясающие плеймейкеры, как Томас Уолкап, Ник Калатес и Толиопулос, эти ребята находили меня не глядя. Моему телу тут точно легче.

Я даже сказал Танасису: «Знаешь, деньги НБА – это серьезная вещь, но, может быть, если бы команда в Европе могла предложить мне то же самое, я бы играл здесь». Он был шокирован и сказал: «Ты это серьезно?» Отвечаю: «Да. Я был бы ближе к вам, ребята».

Мне нравится стратегия в европейском баскетболе. Я вырос на этом стиле... Но сейчас я здесь. Я с «Бакс». Мы выиграли Кубок, и мы сильны», – заявил лидер «Милуоки».