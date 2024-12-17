Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс был в одном из своих домов, просто отдыхал и восстанавливался»

Шэмс Чарания рассказал, зачем Леброн Джеймс покидал расположение «Лейкерс».

«Леброн был в одном из своих домов — у него много домов по всему миру — просто отдыхал и восстанавливался.

Этому парню через несколько недель исполнится 40 лет, он проводит 22-й сезон. Он в пиковой форме, но ему все еще нужно заботиться о своем теле. Если для этого необходимо исчезнуть на несколько дней, чтобы перенастроиться, ну и пусть», – сказал инсайдер ESPN.