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Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс был в одном из своих домов, просто отдыхал и восстанавливался»

Шэмс Чарания рассказал, зачем Леброн Джеймс покидал расположение «Лейкерс».

«Леброн был в одном из своих домов — у него много домов по всему миру — просто отдыхал и восстанавливался.

Этому парню через несколько недель исполнится 40 лет, он проводит 22-й сезон. Он в пиковой форме, но ему все еще нужно заботиться о своем теле. Если для этого необходимо исчезнуть на несколько дней, чтобы перенастроиться, ну и пусть», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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Шэмс Чарания
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