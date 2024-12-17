Леброн Джеймс по-прежнему заинтересован в том, чтобы стать владельцем клуба НБА в Лас-Вегасе

Леброн Джеймс хочет стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс вместе с владельцем бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Fenway Sports Group и RedBird Capital Partners, владельцем итальянского футбольного клуба «Милан», выразили заинтересованность в владении клубом НБА в Лас-Вегасе.

То же самое сделал Билл Фоли, владелец команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». У нас очень мощная группа — я могу сказать, что деньги не проблема», — сказал Фоли.

Он добавил, что в его группу входят «несколько известных баскетболистов и пара очень богатых людей, людей, которые могут купить меня и продать 20 раз».

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Джеймс «продолжает интересоваться и обсуждать эту возможность со своими партнерами в Fenway».

Fenway Sports Group отказалась от комментариев.