Леброн Джеймс по-прежнему заинтересован в том, чтобы стать владельцем клуба НБА в Лас-Вегасе
Леброн Джеймс хочет стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с владельцем бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Fenway Sports Group и RedBird Capital Partners, владельцем итальянского футбольного клуба «Милан», выразили заинтересованность в владении клубом НБА в Лас-Вегасе.
То же самое сделал Билл Фоли, владелец команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». У нас очень мощная группа — я могу сказать, что деньги не проблема», — сказал Фоли.
Он добавил, что в его группу входят «несколько известных баскетболистов и пара очень богатых людей, людей, которые могут купить меня и продать 20 раз».
Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Джеймс «продолжает интересоваться и обсуждать эту возможность со своими партнерами в Fenway».
Fenway Sports Group отказалась от комментариев.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bloomberg
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем