Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»

Эдди Хауз поделился мнением о Майке Данливи-старшем.

Экс-игрок НБА, который выступал под руководством тренера за «Клипперс » в сезоне-03/04, признался, что не очень его любит.

«К черту Майка Данливи! Кусок дерьма. И запах изо рта у него соответствующий. И не вздумайте вырезать это из подкаста. К черту этого нигера», – заявил Хауз .