Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»
Эдди Хауз поделился мнением о Майке Данливи-старшем.
Экс-игрок НБА, который выступал под руководством тренера за «Клипперс» в сезоне-03/04, признался, что не очень его любит.
«К черту Майка Данливи! Кусок дерьма. И запах изо рта у него соответствующий. И не вздумайте вырезать это из подкаста. К черту этого нигера», – заявил Хауз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: STRAIGHT GAME PODCAST
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