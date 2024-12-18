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Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»

Эдди Хауз поделился мнением о Майке Данливи-старшем.

Экс-игрок НБА, который выступал под руководством тренера за «Клипперс» в сезоне-03/04, признался, что не очень его любит.

«К черту Майка Данливи! Кусок дерьма. И запах изо рта у него соответствующий. И не вздумайте вырезать это из подкаста. К черту этого нигера», – заявил Хауз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: STRAIGHT GAME PODCAST
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Майк Данливи-старший
Эдди Хауз
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