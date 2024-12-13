Трехочковый с фолом от Уилла Клайберна принесли «Виртусу» победу над «Басконией»
«Виртус» вырвал победу у «Басконии» в матче Евролиги – 82:81.
Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна.
В активе форварда 23 очка, 4 подбора и 4 передачи при 9 из 17 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
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