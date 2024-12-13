Трехочковый с фолом от Уилла Клайберна принесли «Виртусу» победу над «Басконией»

«Виртус» вырвал победу у «Басконии» в матче Евролиги – 82:81.

Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна .

В активе форварда 23 очка, 4 подбора и 4 передачи при 9 из 17 с игры.