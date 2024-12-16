Мо Вагнер Тристану да Силве: «Это беспроигрышная ситуация. Просто бросай. Ты сам определяешь свою судьбу»

Мо Вагнер дал совет новичку «Мэджик».

23-летний форвард Тристан да Силва получил место в стартовом составе в связи с травмами лидеров команды. В проигранном матче против «Никс» новичок набрал рекордные для себя 20 очков.

27-летний центровой Мо Вагнер , на счету которого 32 очка со скамейки запасных, рассказал о своем совете молодому партнеру.

«Ты должен быть агрессивным. Это потрясающая возможность. Никто не будет смотреть на проценты твоих бросков в первый год. Ты не можешь проиграть, просто бросай!

Ты сам определяешь свою судьбу, решаешь, каким игроком хочешь стать. Будь агрессивнее. Ты попал сюда не просто так. У тебя появилась возможность выходить в старте. Развлекайся. Это беспроигрышный вариант, невероятное ощущение. Прими его и разрывай, покажи свои силы.

Легко понять, что он замечательный баскетболист, как только он поймет это сам, то станет гораздо более продуктивным», – заключил Вагнер.