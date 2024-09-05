Стефен Карри поддержал Камалу Харрис: «Когда вступаешь на этот путь, знаешь, что реакции будут неоднозначными»
Стефен Карри оказал поддержку Камале Харрис в ее предвыборной кампании
«Каждый раз, когда вступаешь на этот путь, знаешь, что реакции будут неоднозначными. Я стараюсь открыть дискуссию о том, что значит быть достойным человеком. Мы немного утратили это понимание. Поддерживать Харрис важно для меня и моей семьи. В первую очередь в области прав женщин. Их права выбирать то, что лучше для них. Это на вершине моего списка, в моей жизни много женщин, которые вдохновляли меня.
Знакомство с Камалой, время, проведенное рядом с ней, дали мне понять, что она достаточно квалифицирована для этой работы. Она олицетворяет образ настоящего лидера и достойного человека, помогает представить нашу страну в нужном свете. Для меня это очень простой выбор», – заключил разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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