Стефен Карри поддержал Камалу Харрис: «Когда вступаешь на этот путь, знаешь, что реакции будут неоднозначными»

Стефен Карри оказал поддержку Камале Харрис в ее предвыборной кампании

«Каждый раз, когда вступаешь на этот путь, знаешь, что реакции будут неоднозначными. Я стараюсь открыть дискуссию о том, что значит быть достойным человеком. Мы немного утратили это понимание. Поддерживать Харрис важно для меня и моей семьи. В первую очередь в области прав женщин. Их права выбирать то, что лучше для них. Это на вершине моего списка, в моей жизни много женщин, которые вдохновляли меня.

Знакомство с Камалой, время, проведенное рядом с ней, дали мне понять, что она достаточно квалифицирована для этой работы. Она олицетворяет образ настоящего лидера и достойного человека, помогает представить нашу страну в нужном свете. Для меня это очень простой выбор», – заключил разыгрывающий «Голден Стэйт».