Карл Энтони-Таунс о 500 матчах Микэла Бриджеса: «Его надо проверить на допинг»
Карл Энтони-Таунс отреагировал на достижение Микэла Бриджеса.
Форвард провел 500 матчей подряд без пропусков с начала своей карьеры.
«500 подряд? Да не, надо проверить его на допинг. Это просто безумие. Точно должны быть тесты. Это уникальное достижение.
Все говорят о нападении, защите, талантах и особенностях. Но самая значительная и важная способность – это всегда быть доступным. Он ее ярко продемонстрировал», – заявил Таунс.
Бриджес набрал 17 очков, 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот в победной игре с «Орландо» (100:91).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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