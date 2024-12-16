Карл Энтони-Таунс о 500 матчах Микэла Бриджеса: «Его надо проверить на допинг»

Карл Энтони-Таунс отреагировал на достижение Микэла Бриджеса.

Форвард провел 500 матчей подряд без пропусков с начала своей карьеры.

«500 подряд? Да не, надо проверить его на допинг. Это просто безумие. Точно должны быть тесты. Это уникальное достижение.

Все говорят о нападении, защите, талантах и особенностях. Но самая значительная и важная способность – это всегда быть доступным. Он ее ярко продемонстрировал», – заявил Таунс .

Бриджес набрал 17 очков, 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот в победной игре с «Орландо » (100:91).