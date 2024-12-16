Микэл Бриджес провел 500-й матч в НБА подряд без пропусков
Микэл Бриджес продолжает выходить на площадку в каждом матче лиги.
Победный матч против «Орландо» стал для форварда «Никс» 500-м в лиге и в серии сыгранных без пропуска матчей.
В последний раз такого показателя (с начала карьеры без пропуска) добивался форвард Терри Тайлер, чья серия закончилась в 1985 году.
«Порассуждаю об этом после завершения карьеры. Не знал, пока мне не сообщили перед игрой. Стараюсь всегда помогать своей команде. С самого начала чувствую, что доступность для игр – один из важных аспектов помощи», – заявил Бриджес.
Рекорд по серии игр без пропусков принадлежит Эй Си Грину, который провел подряд 1192 матча с 1986 по 2001 год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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