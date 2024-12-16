Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»

Семен Антонов поделился ожиданиями от Нового года.

«Не хочу подарков на Новый год. Но если кто‑то желает что‑то подарить, то лучший подарок - книга. Например, биография знаменитых спортсменов. Но многие у меня есть, поэтому попасть будет непросто.

Хочется пожелать здоровья всем родным и близким, а также нашим болельщикам. Это самое главное для меня», – заявил форвард ЦСКА .