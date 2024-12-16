Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
Семен Антонов поделился ожиданиями от Нового года.
«Не хочу подарков на Новый год. Но если кто‑то желает что‑то подарить, то лучший подарок - книга. Например, биография знаменитых спортсменов. Но многие у меня есть, поэтому попасть будет непросто.
Хочется пожелать здоровья всем родным и близким, а также нашим болельщикам. Это самое главное для меня», – заявил форвард ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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