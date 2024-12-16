Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
Джейлен Брансон не считает нужным делать что-то с Трэем Янгом за его провокацию.
Лидер «Атланты» начал «бросать кости» на логотипе «Никс» после победы в матче Кубка НБА.
«Я бы не дал ему бросать кости в центре площадки. Сделал что-нибудь. Люблю Нью-Йорк», – прокомментировал эпизод играющий в этом сезоне за «Оклахому» бывший центровой «Нью-Йорка» Айзейя Хартенштайн.
Лидер «Никс» отреагировал.
«Айзейя больше не с нами. Есть ли у меня вопросы по празднованию Янга? Да, но он победил, «Хоукс» победили. Так зачем же тратить энергию на что-то подобное? Надо было выплескивать ее на площадке, чтобы попытаться выиграть. Это всего лишь моя точка зрения на это», – заявил Брансон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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