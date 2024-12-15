Марк Дэйгнолт о проведении Кубка НБА в Лас-Вегасе: «Цирк»
Марк Дэйгнолт высказался о проведениии решающих матчей Кубка НБА в Лас-Вегасе.
«Мы играем в городе, где нет команды НБА. Это цирк. Нам нужно справиться с этим и сосредоточиться на своей работе.
Это событие. Это представление. Поэтому нам нужно постараться преодолеть это и сосредоточиться на игре», – сказал главный тренер «Оклахомы».
«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в матче 1/2 финала Кубка НБА и вышла в финал, где встретится с «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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