Марк Дэйгнолт о проведении Кубка НБА в Лас-Вегасе: «Цирк»

Марк Дэйгнолт высказался о проведениии решающих матчей Кубка НБА в Лас-Вегасе.

«Мы играем в городе, где нет команды НБА. Это цирк. Нам нужно справиться с этим и сосредоточиться на своей работе.

Это событие. Это представление. Поэтому нам нужно постараться преодолеть это и сосредоточиться на игре», – сказал главный тренер «Оклахомы».

«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в матче 1/2 финала Кубка НБА и вышла в финал, где встретится с «Милуоки».