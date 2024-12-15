Марк Дэйгнолт о Кубке НБА: «Парни пытаются убить друг друга в тренировочных играх 5 на 5, даже когда никто не смотрит, а уж с такой ставкой»

Марк Дэйгнолт рассказал об отношении «Тандер» к выходу в финал Кубка НБА.

«У нас коллектив парней, которые очень любят соревноваться. Вся лига такая по своей природе. Когда мы разделяемся на две команды и играем 5 на 5 на тренировках, парни пытаются убить друг друга, даже когда никто не смотрит. Предполагаю, что такая же ситуация и в залах других клубов.

С такой ставкой в этих матчах парни будут заряжены по полной, думаю, это было видно на протяжении всего Кубка. В финале все выйдут максимально энергичными», – заключил главный тренер «Оклахомы».

Его команда встретится с «Милуоки » 17 декабря.