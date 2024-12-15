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Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «С самого начала удалось захватить лидерство»

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Енисеем» – 97:69.

«Прежде всего, хочу пожелать всего самого наилучшего «Енисею» в оставшейся части сезона. Должен сказать, что сегодня у нас не играл Винс Хантер, но и Сергей Балашов не играл – это очень важный игрок у «Енисея», он постоянно улучшает свою игру.

С самого начала нам удалось захватить лидерство и продолжать сражаться с «Енисеем», который пытался вернуться в игру. Это очень важная победа для нас, теперь будем готовиться к следующей неделе, нас ждут важнейшие встречи с УНИКСом и «Уралмашем», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Хавьер Паскуаль
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