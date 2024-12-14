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Винс Хантер избежал серьезной травмы колена. Центровой «Зенита» в ближайшее время возобновит тренировки

Винс Хантер из «Зенита» избежал серьезной травмы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», центровой «Зенита Винс Хантер избежал серьезной травмы и в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе.

Хантер получил повреждение колена в начале третьей четверти матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА, столкнувшись с защитником армейцев Мело Тримблом.

Центровой не смог продолжить игру с армейцами (7 декабря), а также пропустил встречу с «Астаной» (11 декабря).

В этом сезоне Лиги ВТБ Хантер набирает 8,1 очка, 5,0 подбора, 1,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
Винс Хантер
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
травмы
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