Влад Голдин провел самый результативный матч в NCAA – 24 очка против Висконсина

Влад Голдин стал главным героем матча NCAA против Висконсина.

Российский центровой провел самый результативный матч в студенческой лиге. На его счету 24 очка и 5 подборов при 9 из 16 с игры за 33 минуты.

В активе 23-летнего баскетболиста также 1 передача, 1 перехват и 3 блок-шота.

Мичиган Голдина взял верх над шедшим без поражений Висконсином – 67:64.