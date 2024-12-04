Влад Голдин провел самый результативный матч в NCAA – 24 очка против Висконсина
Влад Голдин стал главным героем матча NCAA против Висконсина.
Российский центровой провел самый результативный матч в студенческой лиге. На его счету 24 очка и 5 подборов при 9 из 16 с игры за 33 минуты.
В активе 23-летнего баскетболиста также 1 передача, 1 перехват и 3 блок-шота.
Мичиган Голдина взял верх над шедшим без поражений Висконсином – 67:64.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Big Ten Men’s Basketball
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