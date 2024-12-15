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Марк Стейн: «Наггетс» нацелены на работу на рынке. Но их опции очень ограничены без задействования Майкла Портера»

Инсайдер Марк Стейн прокомментировал положение «Денвера».

«Все, что я слышал из «Денвера», говорит о том, что команда нацелена на работу на рынке и изменения. Реальность заключается в том, что без задействования Майкла Портера в потенциальной сделке их опции максимально ограничены.

Без его участия они вряд ли смогут получить игрока способного по-настоящему повлиять на результат. И я не знаю, насколько Портер сейчас соответствует своей контрактной цифре в 39 миллионов. И каким будет интерес к нему на рынке.

«Наггетс» определенно хотят что-то изменить, им необходима встряска», – заключил инсайдер.

«Денвер» находится на 6-м месте Западной конференции с результатом 13-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
logoМайкл Портер
Марк Стейн
возможные переходы
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