Марк Стейн: «Наггетс» нацелены на работу на рынке. Но их опции очень ограничены без задействования Майкла Портера»
Инсайдер Марк Стейн прокомментировал положение «Денвера».
«Все, что я слышал из «Денвера», говорит о том, что команда нацелена на работу на рынке и изменения. Реальность заключается в том, что без задействования Майкла Портера в потенциальной сделке их опции максимально ограничены.
Без его участия они вряд ли смогут получить игрока способного по-настоящему повлиять на результат. И я не знаю, насколько Портер сейчас соответствует своей контрактной цифре в 39 миллионов. И каким будет интерес к нему на рынке.
«Наггетс» определенно хотят что-то изменить, им необходима встряска», – заключил инсайдер.
«Денвер» находится на 6-м месте Западной конференции с результатом 13-10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
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