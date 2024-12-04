Шакил О′Нил доказал, что все еще может забивать сверху в 52 года

Шакил О′Нил забил сверху в студии Inside the NBA.

Четырехкратный чемпион НБА решил доказать своим коллегам, что он все еще может забивать сверху в 52 года. Шак подошел к кольцу и с легкостью исполнил данк одной рукой с двух ног.

О′Нил завершил карьеру в 2011 году.