Шакил О′Нил доказал, что все еще может забивать сверху в 52 года
Шакил О′Нил забил сверху в студии Inside the NBA.
Четырехкратный чемпион НБА решил доказать своим коллегам, что он все еще может забивать сверху в 52 года. Шак подошел к кольцу и с легкостью исполнил данк одной рукой с двух ног.
О′Нил завершил карьеру в 2011 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Basket-Infos в соцсети X
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