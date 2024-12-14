Яннис Адетокумбо: «Мы побеждаем, в СМИ кричат «Бакс» едут в Вегас, детка». После поражения уже «У Янниса кровь на руках»
Яннис Адетокумбо изумился тому, как резко меняется настроение СМИ в НБА.
По мнению суперзвезды «Милуоки», журналисты ведут себя крайне непоследовательно.
«Допустим, мы кого-то обыгрываем. Они кричат: «Бакс» едут в Вегас, детка, блэкджек, вау». В день поражения читаешь: «Бакс» – отстой. Пора менять Янниса. У него кровь на руках. Он никому не нужен. Бла-бла-бла».
Ребята, еще вчера я был у вас лучшим баскетболистом на планете», – заявил форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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