Билл Симмонс: «А что, если гарантировать победителю Кубка НБА шестой номер посева в плей-офф?»

Билл Симмонс предложил, как мотивировать команды в Кубке НБА.

«А что, если гарантировать победителю Кубка НБА шестой номер посева в плей-офф? Чтобы он не мог опуститься ниже шестого места в конференции», – предложил эксперт в своем подкасте.

Количество зрителей Кубка НБА в этом году упало на 10%, трансляций ESPN – на 28%. Плей-офф-2024 привлек на 12% меньше телевизионной аудитории.