Билл Симмонс: «А что, если гарантировать победителю Кубка НБА шестой номер посева в плей-офф?»
Билл Симмонс предложил, как мотивировать команды в Кубке НБА.
«А что, если гарантировать победителю Кубка НБА шестой номер посева в плей-офф? Чтобы он не мог опуститься ниже шестого места в конференции», – предложил эксперт в своем подкасте.
Количество зрителей Кубка НБА в этом году упало на 10%, трансляций ESPN – на 28%. Плей-офф-2024 привлек на 12% меньше телевизионной аудитории.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Билла Симмонса
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