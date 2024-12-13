Винс Картер: «Джа Морэнту следует быть более избирательным во время данков. Необязательно ставить через каждого семифутера»
По словам знаменитого данкера, лидеру «Мемфиса» Джа Морэнту необязательно полностью отказываться от ударов сверху, но следует действовать более избирательно.
«Данкеры особо не думают о травмах, если только речь не идет о маленьких защитниках, которые вроде как не должны этого делать. Но Джа Морэнт – вот парень, который способен это сделать. Он достаточно атлетичен.
Ему важно подумать о себе, о том, как оберегать себя во время данков. Выбирать ситуацию и позицию. Иногда вы принимаете решение не прыгать через парня-семифутера, но есть моменты, когда это все же необходимо сделать (улыбается).
Приземление после данка – это словно падение. Когда часто вот так бьешься о паркет, это сказывается на теле. Когда тело взмывает вверх – это так круто, но опускаться вниз – это, знаете ли, такая себе история... Мы проводим много матчей, и если вы долго играете... когда вы делаете это в течение 10 лет и более, это... это начинает сказываться», – заявил член Зала славы.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий