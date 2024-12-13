Винс Картер: «Джа Морэнту следует быть более избирательным во время данков. Необязательно ставить через каждого семифутера»

Винс Картер рассказал, как данки сказываются на здоровье баскетболиста.

По словам знаменитого данкера, лидеру «Мемфиса » Джа Морэнту необязательно полностью отказываться от ударов сверху, но следует действовать более избирательно.

«Данкеры особо не думают о травмах, если только речь не идет о маленьких защитниках, которые вроде как не должны этого делать. Но Джа Морэнт – вот парень, который способен это сделать. Он достаточно атлетичен.

Ему важно подумать о себе, о том, как оберегать себя во время данков. Выбирать ситуацию и позицию. Иногда вы принимаете решение не прыгать через парня-семифутера, но есть моменты, когда это все же необходимо сделать (улыбается).

Приземление после данка – это словно падение. Когда часто вот так бьешься о паркет, это сказывается на теле. Когда тело взмывает вверх – это так круто, но опускаться вниз – это, знаете ли, такая себе история... Мы проводим много матчей, и если вы долго играете... когда вы делаете это в течение 10 лет и более, это... это начинает сказываться», – заявил член Зала славы.