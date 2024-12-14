Цуй Юнси из «Бруклина» получил разрыв крестообразной связки колена

Цуй Юнси в обозримом будущем не поможет «Бруклину» из-за травмы.

Атакующий защитник «Нетс» получил разрыв крестообразной связки левого колена в матче Лиги развития НБА в среду.

Ожидается, что Юнси, который пропустит остаток сезона-24/25, полностью восстановится после серьезного повреждения.

21-летний китаец подписал двусторонний контракт с «Бруклином» 20 сентября 2024 года. В этом сезоне он отыграл в пяти матчах за «Бруклин » и в пяти матчах G-лиги за «Лонг-Айленд».