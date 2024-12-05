Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2

Продажа новых кроссовок Остина Ривза начнется 7 декабря.

Защитник «Лейкерс » выпустит вторую модель в сотрудничестве с китайским брендом Rigorer. Кроссовки AR2 выйдут в зелено-розовой гамме с несимметричной расцветкой.