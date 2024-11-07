Брэндон Миллер принес «Шарлотт» победу над «Детройтом» победным броском под сирену после подбора

«Хорнетс» обыграли «Пистонс» с разницей в 1 очко (108:107).

Победу команде принес форвард Брэндон Миллер , взявший решающий подбор в нападении и забросивший двухочковый под сирену.

На счету баскетболиста 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Наиболее результативным на площадке стал форвард Майлз Бриджес , в активе которого 27 очков и 7 подборов. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков, 6 подборов и 8 передач.