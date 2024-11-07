Брэндон Миллер принес «Шарлотт» победу над «Детройтом» победным броском под сирену после подбора
«Хорнетс» обыграли «Пистонс» с разницей в 1 очко (108:107).
Победу команде принес форвард Брэндон Миллер, взявший решающий подбор в нападении и забросивший двухочковый под сирену.
На счету баскетболиста 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Наиболее результативным на площадке стал форвард Майлз Бриджес, в активе которого 27 очков и 7 подборов. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков, 6 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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