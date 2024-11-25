Деджонте Мюррэй намерен вернуться в состав «Пеликанс» в среду в матче против «Торонто»

Деджонте Мюррэй закончил восстановление.

Защитник «Нового Орлеана» пропустил месяц после операции на сломанной в первом же матче за новый клуб руке. Ожидалось, что Мюррэй вернется в строй через 4-6 недель. По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, баскетболист намерен выйти на площадку в игре против «Торонто » 27 ноября.

«Пеликанс», столкнувшиеся с целой серией травм игроков основной ротации, находятся на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции с результатом 4-13.