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Крис Пол о том, когда он завершит карьеру: «Может быть, через год или два»

Крис Пол планирует завершить карьеру через год или два.

«Может быть, через год или два. Я все еще пытаюсь прочувствовать это.

Я думаю, что самое сложное — это то, что мне нравится это, мне нравятся тренировки, мне нравится играть в баскетбол, мне нравится все это. Самое сложное — это когда я прихожу домой и мне приходится смотреть, как дети играют на iPad или что-то в этом роде. Так что сейчас это перетягивание каната.

Прошлый сезон был, наверное, одним из самых тяжелых для меня. Я просто обожаю играть в баскетбол. Я хочу играть. Если я собираюсь пожертвовать своей семьей и быть вдали от них, то я, по крайней мере, должен играть», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио» в интервью Тони Паркеру.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Сан-Антонио»
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