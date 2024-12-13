Крис Пол об уходе из «Уорриорз»: «Если я жертвую своей семьей, то должен хотя бы играть»

Крис Пол объяснил, почему захотел покинуть «Голден Стэйт».

В сезоне-23/24 Пол представлял «Уорриорз». Он вышел в старте в 18 из 58 матчей.

«Прошлый сезон был для меня одним из самых сложных. Я обожаю играть в баскетбол. И мне хочется именно играть.

Моя жена Джада и дети остались в Лос-Анджелесе. И если я жертвую своей семьей, то должен хотя бы играть. Никто не гарантирует победы, только одна команда в итоге победит. Но я понимал про себя, что еще способен выходить и играть.

Более всего я люблю играть в баскетбол, приносить пользу, оказывать влияние на происходящее. Семья для меня все. Жена здесь со мной, детки вернулись в Лос-Анджелес, там они и будут на протяжении сезона. И я настолько люблю баскетбол, что готов провести какое-то время вне дома, но если я не играю, то я несчастлив», – заявил 39-летний разыгрывающий «Сперс».