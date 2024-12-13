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Майк Конли о 12-11 на старте сезона: «Вулвз» нужно выработать новую идентичность с той командой, которая у нас есть в этом чемпионате»

Майк Конли порассуждал о трудностях, с которыми столкнулись «Вулвз» .

Финалисты Запада в межсезонье обменяли Карла Энтони-Таунса.

«Мы не можем полагаться на инструменты, которые использовали в прошлом сезоне, и ожидать тех же результатов в новом чемпионате с другими ребятами в составе, с другим подбором игроков. Нам нужно перезапуститься и выработать новую идентичность с той командой, которая у нас есть в этом сезоне. Возможно, придется делать что-то по-другому.

Мы не можем позволять себе говорить: «Ну, мы же добились этого определенным способом, это сработало, делаем то же самое». Каждый год что-то может меняться. Теперь и команды играют с нами по-другому. Значит, мы должны адаптироваться к этому и найти способ выжить. Надеюсь, парни в команде разделят это мнение», – заявил 37-летний разыгрывающий.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Minnesota Timberwolves YouTube
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