«Лейкерс» не знают, когда Джексон Хэйс будет готов вернуться в строй

Джексон Хэйс пока не готов к возвращению в строй.

Центровой «Лейкерс » 30 ноября получил повторное растяжение связок правого голеностопного сустава и, как сообщалось, должен пропустить две-три недели.

По словам главного тренера «озерников» Джей Джей Редика, команда на данный момент не может назвать дату возвращения Хэйса .

«Большой» вернулся после пропуска шести матчей во встрече с «Санз» и получил повторное повреждение, неудачно приземлившись после данка в концовке встречи.