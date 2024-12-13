«Лейкерс» не знают, когда Джексон Хэйс будет готов вернуться в строй
Джексон Хэйс пока не готов к возвращению в строй.
Центровой «Лейкерс» 30 ноября получил повторное растяжение связок правого голеностопного сустава и, как сообщалось, должен пропустить две-три недели.
По словам главного тренера «озерников» Джей Джей Редика, команда на данный момент не может назвать дату возвращения Хэйса.
«Большой» вернулся после пропуска шести матчей во встрече с «Санз» и получил повторное повреждение, неудачно приземлившись после данка в концовке встречи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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